Певец SHAMAN долго притворялся
пай-мальчиком.
Певец SHAMAN долго притворялся
пай-мальчиком.
31-летний Ярослав Дронов стремительно ворвался на Олимп
шоу-бизнеса, став неоднозначной фигурой на шахматной доске российской эстрады.
Певец с громким псевдонимом SHAMAN посеял смуту своими песнями под эгидой субъективного
патриотизма, рискуя при этом пойти по экстремистской статье.
Карьера артиста взлетела пулей после выпуска какой-то
пары-тройки композиций о России. При поддержке Путина SHAMAN распушил
хвост, ведь президент спел с новоявленной звездой на одной сцене и даже пустил трек
Дронова в эфир вслед за новогодним обращением 2023 года. В итоге люди, как припадочные, начали поклоняться певцу, будто он не ресторанный вокалист на побегушках, а
самый настоящий шаман.
Ярослав всячески отрицал интерес к эзотерическим практикам,
обосновывая выбор псевдонима лишь ярким звучанием и фанатской шуткой. Однако
символизм прозвища SHAMAN,
как и творческий путь певца, выходит за рамки банальщины. Недаром говорят, что
словом можно убить.
Настоящие шаманы, по природе своей, это проводники между
духами и живыми существами. Белые шаманы работают с энергией верхнего порядка, ну
а черные держат контакт с обитателями нижнего загробного мира. Если певца
формально отнести к одной из этих категорий, однозначно, он — черный SHAMAN.
Во-первых, прослеживается враждебный лейтмотив текстов
песен. Очевидно, что The Beatles популяризировали идею вселенского мира и любви, а Ярослав пошел
по другой дороге. Да и с отечественными коллегами у него явный контраст. Пока
Ольга Бузова, как кошечка, мурлычет строчку "Я буду делать добро",
певец SHAMAN напрашивается на конфликт напыщенной фразой "Я русский
всему миру назло".
Похожая история и с другими композициями Дронова. Так, в треке
"Вороны мои" автор рассказывает, что сляжет в земле сырой, пока над
ним будет кружиться стая. У шаманов ворон — тотемная птица, и, по легенде, она является проводником в мир мертвых. Что ж, Ярослав, из песни слов не
выкинешь. Как бы ни пытался SHAMAN с крестом в клипах каяться, да ангелочка из себя строить,
маску с него сорвали его же песни.
Между тем в беседе с Аленой Жигаловой исполнитель
признавался, что на сцене предстает совсем другим человеком и чувствует
огромную силу. Налицо раздвоение личности. Как шаман, который входит в транс,
наш вечно одетый в черное SHAMAN входит в особое состояние. Появилось оно, кстати говоря,
когда весь мир начали потрясать смерти, начиная от пресловутого ковида…
"Прекрасно понимаю, что многое в жизни предопределено.
В финале меня ждет смерть. Разговоры о смерти — моя самая любимая тема. В этой
жизни меня вдохновляют смерть и любовь", — так в разное время SHAMAN утверждал
в интервью. Слово за слово — певец и сдал себя с потрохами. Что может дать ныне
живущим фанат мира мертвых? Ну нет, не высокие вибрации и не ясный свет.
И все-таки Ярослав Дронов лукавил, когда уверял, что
проще пареной репы. Большая любовь к "Мастеру и Маргарите" Булгакова,
а книга, напомним, повествует о приспешниках дьявола, подарила артисту
девиз всей жизни. "Никогда ничего не просите, сами все предложат и сами
все дадут", — уверен черный SHAMAN.