Певец SHAMAN долго притворялся пай-мальчиком.

Певец SHAMAN долго притворялсяпай-мальчиком.31-летний Ярослав Дронов стремительно ворвался на Олимпшоу-бизнеса, став неоднозначной фигурой на шахматной доске российской эстрады.Певец с громким псевдонимом SHAMAN посеял смуту своими песнями под эгидой субъективногопатриотизма, рискуя при этом пойти по экстремистской статье.Карьера артиста взлетела пулей после выпуска какой-топары-тройки композиций о России. При поддержке Путина SHAMAN распушилхвост, ведь президент спел с новоявленной звездой на одной сцене и даже пустил трекДронова в эфир вслед за новогодним обращением 2023 года. В итоге люди, как припадочные, начали поклоняться певцу, будто он не ресторанный вокалист на побегушках, асамый настоящий шаман.Ярослав всячески отрицал интерес к эзотерическим практикам,обосновывая выбор псевдонима лишь ярким звучанием и фанатской шуткой. Однакосимволизм прозвища SHAMAN,как и творческий путь певца, выходит за рамки банальщины. Недаром говорят, чтословом можно убить.Настоящие шаманы, по природе своей, это проводники междудухами и живыми существами. Белые шаманы работают с энергией верхнего порядка, нуа черные держат контакт с обитателями нижнего загробного мира. Если певцаформально отнести к одной из этих категорий, однозначно, он — черный SHAMAN.Во-первых, прослеживается враждебный лейтмотив текстовпесен. Очевидно, что The Beatles популяризировали идею вселенского мира и любви, а Ярослав пошелпо другой дороге. Да и с отечественными коллегами у него явный контраст. ПокаОльга Бузова, как кошечка, мурлычет строчку "Я буду делать добро",певец SHAMAN напрашивается на конфликт напыщенной фразой "Я русскийвсему миру назло".Похожая история и с другими композициями Дронова. Так, в треке"Вороны мои" автор рассказывает, что сляжет в земле сырой, пока надним будет кружиться стая. У шаманов ворон — тотемная птица, и, по легенде, она является проводником в мир мертвых. Что ж, Ярослав, из песни слов невыкинешь. Как бы ни пытался SHAMAN с крестом в клипах каяться, да ангелочка из себя строить,маску с него сорвали его же песни.Между тем в беседе с Аленой Жигаловой исполнительпризнавался, что на сцене предстает совсем другим человеком и чувствуетогромную силу. Налицо раздвоение личности. Как шаман, который входит в транс,наш вечно одетый в черное SHAMAN входит в особое состояние. Появилось оно, кстати говоря,когда весь мир начали потрясать смерти, начиная от пресловутого ковида…"Прекрасно понимаю, что многое в жизни предопределено.В финале меня ждет смерть. Разговоры о смерти — моя самая любимая тема. В этойжизни меня вдохновляют смерть и любовь", — так в разное время SHAMAN утверждалв интервью. Слово за слово — певец и сдал себя с потрохами. Что может дать нынеживущим фанат мира мертвых? Ну нет, не высокие вибрации и не ясный свет.И все-таки Ярослав Дронов лукавил, когда уверял, чтопроще пареной репы. Большая любовь к "Мастеру и Маргарите" Булгакова,а книга, напомним, повествует о приспешниках дьявола, подарила артистудевиз всей жизни. "Никогда ничего не просите, сами все предложат и самивсе дадут", — уверен черный SHAMAN.