Чертежи Владимирского края были найдены в Государственном архиве.
Правительство Владимирской...
Чертежи Владимирского края были найдены в Государственном архиве.
Правительство Владимирской области сообщило о нахождении древних изображений местности, которая ранее принадлежала Юрьевскому уезду Владимирской губернии, а сейчас является частью Гаврилово-Посадского района Ивановской области.
Чертежи хранились в Государственном архиве и большинство датируется второй половиной XVII в., но встречаются экземпляры и начала XVIII в.
Единственным инструментом составителей тех времён были не координаты или приборы с математическими вычислениями, а лишь воображение.
Фото - Правительство Владимирской области.