Чертежи Владимирского края были найдены в Государственном архиве. Правительство Владимирской...

Чертежи Владимирского края были найдены в Государственном архиве.Правительство Владимирской области сообщило о нахождении древних изображений местности, которая ранее принадлежала Юрьевскому уезду Владимирской губернии, а сейчас является частью Гаврилово-Посадского района Ивановской области.Чертежи хранились в Государственном архиве и большинство датируется второй половиной XVII в., но встречаются экземпляры и начала XVIII в.Единственным инструментом составителей тех времён были не координаты или приборы с математическими вычислениями, а лишь воображение.Фото - Правительство Владимирской области.