Два новых ФАПа открылись в Меленковском районе Владимирской области. В Меленковском районе в...

Два новых ФАПа открылись в Меленковском районе Владимирской области.В Меленковском районе в деревнях Адино и Кулаки открылись два новых фельдшерско-акушерских пункта. Медицинскую помощь получат более 640 человек из шести населенных пунктов.«В новых фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи. Кроме того, в ФАПах планируется открытие аптечных пунктов. А сейчас ведутся работы по благоустройству территорий», - рассказал главный врач Меленковской ЦРБ Валерий Вишняков.Фото официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области