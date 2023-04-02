На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.20 — во Владимире10 — в Муромском районе7 — в Ковровском районе6 — в Кольчугинском районе4 — в Александровском районе1 — в Юрьев-Польском районе9 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Судогодском районе2 — в Радужном1 — в Собинском районе1 — в Киржачском районе4 — в Камешковском районе1 — в Гороховецком районе2 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районе3 — в Суздальском районе2 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 183484 случая заболевания.