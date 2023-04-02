На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 апреля 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 апреля 2023 года лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
20 — во Владимире
10 — в Муромском районе
7 — в Ковровском районе
6 — в Кольчугинском районе
4 — в Александровском районе
1 — в Юрьев-Польском районе
9 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Судогодском районе
2 — в Радужном
1 — в Собинском районе
1 — в Киржачском районе
4 — в Камешковском районе
1 — в Гороховецком районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
3 — в Суздальском районе
2 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 183484 случая заболевания.