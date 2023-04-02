В мероприятии приняли участие сотрудники военкомата, ветераны боевых действий и духовенство.

Из Владимира в зону СВО отправили семь контрактников. В мероприятии приняли участие сотрудники военкомата, ветераны боевых действий и представители РПЦ.Перед тем, как бойцы прибудут на передовую они пройдут двухнедельную доподготовку в 346-ом полку. Далее военнослужащих распределят по воинским частям, находящимся на линии соприкосновения.В воекомате добавили, что для прохождения службы по контракту нужно написать заявление, пройти медкомиссию и профотбор. Контракт подписывается на срок от одного года. Все кандидаты должны иметь опыт срочной службы.Напомним, что 1 апреля в регионе призыв срочников в армию. Из Владимирской области в войска планируют направить 1500 новобранцев.