Кафе “То-То” в городе Коврове закрыли на 90 дней. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Владимирской области. Такое решение приняли в местном суде 31 марта исходя из материалов надзорного

Кафе “То-То” в городе Коврове закрыли на 90 дней. Об этом сообщают в Роспотребнадзоре Владимирской области. Такое решение приняли в местном суде 31 марта исходя из материалов надзорного ведомства в отношении ИП Дмитриевой О. “Данная мера является максимально возможной санкцией, предусмотренной ст. 6.6 КоАП РФ”, – сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!