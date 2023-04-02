3 апреля 2023 года - церковный день памяти преподобного Серафима Вырицкого, а также народный...

3 апреля 2023 года - церковный день памяти преподобного Серафима Вырицкого, а также народный праздник Кирилл Катаник. Этот день "закрывает" зимний сезон. Также считается, что в этот день просыпается Водяной, поэтому лучше воздержаться от действий с водой: стирки, полива цветов, влажной уборки, чтобы не тревожить хозяина водоёмов.Что можно делать 3 апреля?Смело зовите гостей в дом, помиритесь с теми, с кем в ссоре. Это хорошая примета. Главное не собирать за столом ровно трёх женщин - это принесёт несчастья семье.Генеральная весенняя уборка (не влажная) - отличная идея для сегодняшнего дня. Вместе с чистотой в ваш дом придёт хорошая энергия, и даже самые серьёзные болезни уйдут.Что нельзя делать 3 апреля?Сегодня под запретом два блюда: пирожки с капустой и борщ. В этот день они могут привлечь в дом несчастье, так как традиционно блюда считаются поминальными.В этот день не рекомендуется смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это принесёт несчастья.Стоит воздержаться от стирки постельного белья — сон будет плохим. Также в этот день не стоит менять бельё на новое.Если ваша кошка любит спать с вами или вместе с ребёнком, то сегодня нужно сделать исключение. По примете, если ваш питомец ляжет вместе с человеком - может забрать у него силы.Народные приметы на 3 апреля:Если кошка долго сидит на подоконнике - к потеплению.Гроза в этот день знаменует урожайный год.Если сегодня появился берёзовый сок, который обильно течёт, значит, лето будет дождливым.Зацвела мать-и-мачеха - к жаркой и по-настоящему летней погоде.Фото pxfuel.com