Предприятия Владимирской области заплатят за негативное воздействие на экологию. Как сообщается в...

Предприятия Владимирской области заплатят за негативное воздействие на экологию.Как сообщается в опубликованном документе Постановление Правительства РФ от 20 марта 2023 г. № 437 "О применении в 2023 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду", в 2023 году будет действовать повышенная ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду.Согласно документу, ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в воздух, в частности пыли каменного угля составит 71,21 рубля за тонну.Данная ставка будет применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2023 года.Фото pxfuel.com