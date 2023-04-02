С 5 по 26 апреля увеличатся интервалы движения на Казанском направлении Московской железной дороги.

С 5 по 26 апреля увеличатся интервалы движения на Казанском направлении Московской железной дороги.Некоторые поезда отменят, а у других изменятся остановки, маршрут следования и расписание. Об этом сообщается на портале mos.ru.Корректировки расписания связаны с предстоящим открытием третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). Продолжается подготовка инфраструктуры для запуска движения новой линии наземного метро.Интервал движения электричек увеличится до 20 минут в часы пик и до 40 в течение остального времени. Часть поездов проследует от станции Перово и обратно, другая – от Казанского вокзала.Рекомендовано не пользоваться станцией "Выхино". На пересадочном узле отмечается высокий пассажиропоток.