С 1 апреля 2023 года во Владимирской области расширили список льгот для многодетных семей. В закон...

С 1 апреля 2023 года во Владимирской области расширили список льгот для многодетных семей.В закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», касающегося многодетных семей, внесли изменения. К числу льготников с 1 апреля добавилось еще 290 семей. Об этом сообщило Законодательное собрание Владимирской области.Закон о льготах охватит две новые категории семей. Это семьи с детьми-инвалидами. Финансирование начнется в апреле.Также, в закон войдут семьи с детьми, не достигшими 18 или 23 лет и продолжающими учиться очно. Решение о продлении статуса многодетности для тех категорий семей, в которых старшие дети учатся очно, приняли еще в мае 2022 года. Но сам закон вступил в силу с начала 2023 года.В этом году дополнительно предусмотрено 78 миллионов рублей для семей с детьми-студентами очных отделений.Фото pxfuel.com