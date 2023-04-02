Сказочные скворечники украсят владимирские парки. Во Владимире завершился ежегодный городской...

Сказочные скворечники украсят владимирские парки.Во Владимире завершился ежегодный городской конкурс скворечников «Весенний перезвон».В этом году на конкурс было представлено более 160 работ в трех номинациях, среди которых были и классические скворечники, и скворечники самых необычных форм, размеров и расцветок. Об этом сообщила городская администрация.Фото: официальная страница вконтакте Центральный парк культуры и отдыха г.ВладимираВсе участники достойны победы и заслужили особого внимания. Жюри оценивало скворечники в трёх номинациях, а также были четыре специальных номинации и, конечно же, приз зрительских симпатий:Номинация «Классический скворечник»Номинация «Креативный скворечник»Номинация «Сказочный дворец»Специальная номинация «Сказочная изба»Специальная номинация «Самый художественный скворечник»Специальная номинация «Самый патриотический скворечник»Специальная номинация «Папа может!»Подробнее ознакомиться о всех победителях конкурса можно на официальной странице Центрального парка культуры и отдыха г.Владимира. Все скворечники, которые принесли участники конкурса, будут повешены в парках областного центра.Фото Центральный парк культуры и отдыха г.Владимира.