Сказочные скворечники украсят владимирские парки.
Во Владимире завершился ежегодный городской...
Сказочные скворечники украсят владимирские парки.
Во Владимире завершился ежегодный городской конкурс скворечников «Весенний перезвон».
В этом году на конкурс было представлено более 160 работ в трех номинациях, среди которых были и классические скворечники, и скворечники самых необычных форм, размеров и расцветок. Об этом сообщила городская администрация.
Фото: официальная страница вконтакте Центральный парк культуры и отдыха г.Владимира
Все участники достойны победы и заслужили особого внимания. Жюри оценивало скворечники в трёх номинациях, а также были четыре специальных номинации и, конечно же, приз зрительских симпатий:
Номинация «Классический скворечник»
Номинация «Креативный скворечник»
Номинация «Сказочный дворец»
Специальная номинация «Сказочная изба»
Специальная номинация «Самый художественный скворечник»
Специальная номинация «Самый патриотический скворечник»
Специальная номинация «Папа может!»
Подробнее ознакомиться о всех победителях конкурса можно на официальной странице Центрального парка культуры и отдыха г.Владимира. Все скворечники, которые принесли участники конкурса, будут повешены в парках областного центра.
Фото Центральный парк культуры и отдыха г.Владимира.