Солнце и теплый ветер: во Владимирской области ожидается до +13℃ Завтра погода во...

Солнце и теплый ветер: во Владимирской области ожидается до +13℃Завтра погода во Владимирской области будет облачная, местами выглянет солнце, без осадков.Температура воздуха днем повысится до +13°C. Ночью столбик термометра опустится до +5°C.Ветер юго-восточный, 2м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 748 до 749 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды3 апреля отмечается день памяти святого Кирилла, епископа Катанского. В народе святого называли Кирилл - дери полоз. Так назван день за то, что в это время портятся дороги и ездить на санях в прежние времена становилось затруднительно. Если в этот день при восходе солнца в небе наблюдаются красные круги, то год обещает быть плодородным. С этого времени начинают набухать почки смородины. Появляются белые трясогузки.Фото pxfuel.com