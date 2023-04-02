Робот разгружает занятость сотрудников компании и сокращает время регистрации посетителей

Министерство цифрового развития Владимирской области сообщает, что в регионе начал работать первый робот дворецкий. Его зовут Михалыч, он трудится в парк-отеле «Доброград». В обязанности нового специалиста входит заселение и выселение гостей, приветствие посетителей, выдача ключей.В ведомстве также отмечают, что робот разгружает занятость сотрудников компании и сокращает время регистрации посетителей. Ведь теперь для заселения нужно только приложить паспорт к сканеру.