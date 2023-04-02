Офицер погиб 28 февраля при эвакуации раненых сослуживцев с поля боя.

Во Владимирской области похоронили погибшего в зоне СВО Алексея Уникова. Соболезнования родным и близким офицера выразили глава Петушинского района Александр Курбатов и глава посёлка Вольгинский Сергей Гуляев.Старший лейтенант окончил Военно-космическую академию имени Можайского. После окончания вуза Алексей Юрьевич пять лет проходил службу в ВС РФ. В 38 лет был мобилизован в войска. Исполнял обязанности заместителя начальника штаба батальона. Погиб 28 февраля при эвакуации раненых сослуживцев с поля боя.Панихида состоялась в посёлке Вольгинский. На мероприятии присутствовали военком и ветераны боевых действий.