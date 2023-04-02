С начала 2023 года местной прокуратурой был уже направлен 131 иск против ответственных за дорожный порядок

Прокуратура Владимирской области и полиция составили список наиболее проблемных дорог региона. Лидерами топа стали магистрали самого Владимира, Коврова, Мурома и Александрова. Титул «победителя» присваивался за наибольшее количество ям, трещин, просадок на объектах.Известно, что с начала 2023 года местной прокуратурой был уже направлен 131 иск против ответственных за дорожный порядок и даже возбуждено 3 уголовных дела.