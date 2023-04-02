В школах Владимирской области могут запустить семиступенчатую модель...

В школах Владимирской области могут запустить семиступенчатую модель профориентации.Минпросвещения РФ с 1 сентября 2023 года рекомендует всем российским школам применять новую модель профессиональной ориентации учеников.Напомним, профориентация в школе - это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути.В рамках единой модели предлагается заложить профориентационный минимум, модель будет состоять из трех уровней.«Первый уровень – базовый, не менее 40 часов в год. Второй уровень – основной, не менее 60 часов в учебный год, и продвинутый уровень – порядка 80 часов в учебный год. Каждый из этих уровней будет складываться из обязательных 34 часов внеурочной деятельности и определенных образовательными учреждениями мероприятий в рамках воспитательной деятельности», – пояснил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.Целевой аудиторией станут школьники 6-11 классов, всего – около 8 миллионов детей, включая школьников с ограниченными возможностями здоровья. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» уже в этом году в мероприятиях по реализации профориентационного минимума примут участие не менее 1 миллиона детей, а в 2024 году – полтора миллиона школьников.Программа будет развиваться по семи направлениям: предподготовка, урочная и внеурочная деятельность, воспитательная работа, дополнительное образование, профобразование и взаимодействие с родителями.Профильные предпрофессиональные классы, например, будут включать космические классы, классы в сфере информационных технологий, педагогические, предпринимательские и другие классы по профессиям, которые востребованы на рынке труда, добавил Кравцов.Фото pxfuel.com