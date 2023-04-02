Женское ли дело - кровавый спорт? Ольга Яцык провела день с владимирской Чемпионкой мира по боям...

Женское ли дело - кровавый спорт? Ольга Яцык провела день с владимирской Чемпионкой мира по боям без правил и узнала, какова она цена победы.Вероника Борисова - чемпионка мира ММА в NAIZA FC:- Для меня все началось в 16 лет, когда я случайно увидела по телевизору в новый год трансляцию боев UFC. Для меня было большим удивлением, когда в одном виде спорта совмещаются как ударные, так и борцовская техника, поэтому это очень сильно меня впечатлило и я решила начать этим заниматься.В 21 год эта девушка - мастер спорта России и обладательница Кубка Мира по рукопашному бою. Многократный победитель и призер соревнований по грэпплингу и панкратиону. В детстве ее кумиром был Леонардо - ниндзя из известного мультфильма. Даже одно из своих тату посвятила любимому герою. В 10 лет Вероника получила свою первую медаль на соревнованиях по дзюдо, а спустя 12 - стала чемпионкой мира ММА.Увлечения Вероники - поражают. Она самостоятельно учит корейский язык, путешествует автостопом, занимается рафтингом и ведет блог. Все это умело совмещает с учебой в Институте физкультуры и спорта имени Столетовых. Времени для себя катастрофически не хватает. Поэтому, сердце чемпионки свободно.Вероника Борисова - чемпионка мира ММА в NAIZA FC:- У меня нет времени на личную жизнь, потому что у меня учеба, у меня тренировки, у меня хобби и просто мой день расписан ежесекундно. Даже в выходные у меня всегда есть дела. Поэтому, я всегда занята. Сейчас нету.Казахстанский ММА-промоушен NAIZA пригласил Веронику в Нур-Султан. Именно там она провела свои первые пять боев. Все победные. Константин Евтеев - секундант Вероники. "Единственный, кто верил в меня с самого начала", - так чемпионка отзывается о неизменном соратнике. Именно он ее "помощь зала" во время поединка. Подсказывает ударные комбинации и восстанавливает между раундами. С его бойцовского клуба "Подполье" в 18-м году и началась история мировой чемпионки.Константин Евтеев - секундант:- Каждый бой я нахожусь у Вероники в углу. По-прежнему верю в нее. Знаю, что ей нужно сказать перед боем, что сказать на подготовке, на весосгонке. Это тяжело психологически давит. Здесь нужно как-то бойца правильно поддержать. Думаю, пока с этим справляемся и показываем результат.За месяц до боя из рациона уходят сладости и прочий пищевой мусор. Привести себя в определенный вес - очень важно для спортсмена. Специально для боя за эти два килограмма счастья Вероника согнала вес с отметки 60 до 56-ти. Порой, за сутки бойцы теряют до 5-ти килограммов - уходит вода. Сам чемпионский бой был ярким и быстрым, как комета. Соперница Вероники - Хелола Собирова - чемпионка Казахстана по боксу. Именно на нее делали основные ставки. Но, вопреки мнениям, уроженка Владимира показала высокий уровень подготовки. Не обошлось и без падений.Вероника Борисова - чемпионка мира ММА в NAIZA FC:- Сам бой прошел как надо. Несмотря на то, что там в первом раунде небольшая осечка была.Вероника Борисова - чемпионка мира ММА в NAIZA FC:- После этого нокдауна я поняла, что хватит уже издеваться, стоять в стойке, просто нужно делать то, что я умею. А именно, бороться. Потому, что я - борец. И по плану просто перевела и забила. Все как надо.Егор - спарринг-партнер Вероники. Уже три года они проводят совместные тренировки. Силе духа и выдержке этой девушки можно позавидовать, говорит Егор. Поэтому, все разговоры о "неженском" виде спорта пустые.Егор Замараев - спарринг-партнер:- Она сильнее многих пацанов, которые у нас ходят занимаются. Поэтому, как спарринг-партнер она хороший вариант. У нее очень стойкий характер. Когда на тренировках начинаешь ее "давить", начинаешь с ней зарубаться, она дает хороший отпор.На себе мощь броска Вероники проверил видеооператор "Вести-Владимир" Александр Чунаев.- Потрясающе!Да и меня не минула сия участь. Прежде, чем уложить на лопатки чемпионку мира, пришлось изрядно попотеть. В жизни применять навыки борца не приходилось, говорит Вероника, но знать базовые приемы защиты нужно каждому.- Один из самых базовых приемов дзюдо - это бросок через бедро. Сейчас я его попытаюсь выполнить.- Круто!Даже самая сильная девушка, прежде всего - просто девушка. Это первая фотосессия, где Вероника предстала в вечернем платье. Но, если и надевать его, то только в ринге, говорит Вероника. В этом и заключается философия жизни юной чемпионки. Совмещать внутреннюю силу, красоту облика и души. Словом, быть собой.Вероника Борисова - чемпионка мира ММА в NAIZA FC:- Я думаю, что ты можешь жить так, как ты хочешь жить. То есть, необязательно плыть по течению. Ты просто можешь взять все в свои руки и жить жизнью своей мечты, что я сейчас и делаю. Поэтому, главное быть сильным, иначе зачем тебе быть?В планах - тренировки, защита диплома и покорение новых горизонтов. Цели Вероники выходят далеко за границы Родины, чтобы показать на деле что такое русский дух.Ольга Яцык, Александр Чунаев, Вести-Владимир