Владимирцы выступили против строительства парковки около Центрального рынка. Проект застройки на...

Владимирцы выступили против строительства парковки около Центрального рынка.Проект застройки на улице Батурина был опубликован 22 марта. Планируется строительство нового торгового центра в стилистике ТЦ "Батуринский", а также открытие фудкорта в плодово-овощном павильоне Центрального рынка и обустройство пешеходной улицы. Близлежащая территория должна быть отдана под парковки, против чего и выступили местные жители. Об этом на заседании Владимирского горсовета рассказал депутат Евгений Станчев.«Жители хотели бы, чтобы вы внимательно отнеслись к их просьбе и углубили на другую часть улицы эту стоянку, а зеленую территорию оставили в том состоянии, в котором она есть или больше насаждений сделали», –– обратился Станчев к авторам проекта и Совету народных депутатов.По словам жителей Батурина, под землей на территории, где планируют делать парковку, проложены теплосети и газопровод. Потому стоянку с твердым покрытием делать нельзя. Также люди обеспокоены тем, что в случае строительства парковки, будет вырублена минимум часть из 38 полувековых деревьев ценных пород, находящихся на этом участке.Фото с официального сайта городской администрации Владимира.