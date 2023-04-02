Владимирский ангел художника Игоря Родионова: в чём секрет его популярности? Продолжаем цикл...

Владимирский ангел художника Игоря Родионова: в чём секрет его популярности?Продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»Весь апрель жители и гости Владимира могут вживую полюбоваться персональной выставкой художника Игоря Родионова под названием «Это всё моё родное» в Центре пропаганды ИЗО.Запоминающиеся образы, вдохновляющие пейзажи, философия и жизнь… Всё это о картинах нашего земляка, которые популярны и в интернет-просторах. Особенно тронул владимирцев образ ангела, задумчиво смотрящего на «сердце» города.Как рождаются сюжеты работ художника? И что же скрывается за образом ангела, который задумчиво смотрит на Золотые ворота под луной? Об этом Игорь Родионов рассказал корреспонденту ГТРК «Владимир».«Рисовал с раннего детства…»- Игорь, в каком возрасте вы поняли, что рисование - это то, чем вам действительно хочется заниматься всю жизнь? Был ли у вас наставник?- Я рисовал с самого раннего детства, впрочем, как все дети. Но, наверное, проявил больше способностей и желания в этом деле. И как-то раз, на родительском совете решили, что мне обязательно нужно пойти учиться в художественную школу. Так, выдержав экзамен, я стал посещать единственное тогда во Владимире подобное учебное заведение. Мне очень нравилось учиться и, наверное, именно тогда я понял, что готов посвятить свою жизнь творчеству. У меня были замечательные преподаватели: Александр Иванович Петров, Евгений Серафимович Севастьянов, Георгий Иванович Лаптев, Геннадий Владимирович Хлебов. В год окончания общеобразовательной школы я окончил и художественную. Посещал уроки рисования чуть дольше, чем обычно. Это было возможно для тех, кто хотел продолжить художественное образование.- Мне удалось поступить на открывшийся художественный графический факультет Педагогического института. И здесь мне также повезло с преподавателями – Владимир Иванович Рузин, супруги Беловы - Татьяна Васильевна и Николай Николаевич, Басмановы - Татьяна Михайловна и Владимир Александрович. А потом была армия, перестройка, развал страны и «благословенные» 90-ые, которые немного затормозили мои творческие планы. Но в конце их (90-х) я плотно занялся живописью.- Когда смотришь на ваши картины, то видишь не просто Дмитриевский собор, а ощущаешь морозных воздух, дуновение весеннего ветра возле него. Как думаете, на каком уровне от художника к зрителям передаются вот такие нюансы, ощущения, эмоции?- Когда эмоции художника искренние, когда он думает не только о технике письма, правилах, а пишет душой и сердцем, тогда эти эмоции и настроение передаются и зрителю. Конечно, никто не отменяет техники, мастерства владения кистью и красками, но это (на мой взгляд) и отличает просто хорошего мастера от художника.«Кто-то же должен хранить и оберегать это всё…»- Ваш необычный ангел смотрит на Владимир, сидя на крыше. Очень любопытный образ! Расскажите об этом персонаже! Кто он? Что он делает над Владимиром?- Точно объяснить - как и когда родилась идея картины с ангелами - сказать не могу, но помню, что как-то оказался на крыше строящегося дома на Студеной горе, взглянул на вечерний город с высоты и восхитился его красотой! Мне показалось, что кто-то же должен хранить и оберегать это всё. И так родился этот образ.- Что чаще используете из материалов в работе с картинами?- Больше люблю работать маслом, но иногда могу поработать пастелью и просто карандашом.- У вас есть забавные (ироничные или с юмором написанные) работы, как, например, изображение лошадей, которые стоят с автомобилями. «Такси» прошлого и настоящего. Это всё из жизни? Когда происходит момент «поймал – изобразил»?- Сюжеты рождаются из жизни! Всё просто. Подмечаем, наблюдаем и запоминаем. Сценка с таксистами и лошадьми - это немного переработанный реальный сюжет. Её я как-то раз наблюдал в Суздале. С композицией бывает по-разному. Иногда пишешь как видишь, как есть. А иногда долго «двигаешь» предметы и персонажей в поисках лучшего расположения и лучшей композиции.- Расскажите немного о вашей персональной выставке, которая сейчас проходит в Центре пропаганды ИЗО. Какие работы решили представить на суд публике?- На моей персональной выставке в Центре пропаганды ИЗО представлены работы разных жанров, написанные за последние годы: потрет, пейзаж, жанровые сюжеты и натюрморты. Я не отдаю предпочтения какому-то одному жанру. Мне интересно всё! Спасибо всем, кто оценил моё творчество. Уверен, что это не последняя наша встреча с владимирцами.Пейзажи живописца Игоря Родионова называют «лирическими рассказами» о родных владимирских просторах. И с этим не поспоришь! Старинные улочки Владимира, зарисовки из жизни обычных горожан, памятники архитектуры… Нам остаётся лишь любоваться! И с нетерпением ждать новых работ художника.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Работы художника Игоря РодионоваЧитайте также:Художественный мир Виталия Черногалова: от заснеженного Суздаля до солнечного Херсонеса;«Изогнутый» Владимир художницы Светланы Щавлёвой «разлетелся» по коллекциям всего мира;Художник Евгений Вагин из Гусь-Хрустального покоряет Россию.