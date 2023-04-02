Во Владимире объявили дату общегородского субботника. Администрация города Владимира определилась...

Во Владимире объявили дату общегородского субботника.Администрация города Владимира определилась с датами месячника по благоустройству города. В целом уборка территорий пройдёт с 1 по 30 апреля. Но общегородской субботник состоится 22 апреля.На субботник выйдут все предприятия, ответственные за уборку. На помощь к ним присоединятся активисты, добровольцы, сотрудники организаций, подчеркнули в городской администрацииКроме того, мэрия займётся ликвидацией несанкционированных свалок мусора.Фото pxfuel.com