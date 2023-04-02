Не львом единым. Во Владимире с 1 апреля начали активно обсуждать идею о смене герба. Сейчас символ...

Не львом единым. Во Владимире с 1 апреля начали активно обсуждать идею о смене герба. Сейчас символ города - золотой лев с железной короной на голове. Однако некоторые общественники уверены, нынешний образ с гривой неактуален. Львов в нашем регионе не водится. Да и ни к чему ухоженному современному городу - дикий зверь на гербе.Уже поступило несколько занятных предложений. Некоторые категоричны - художники предлагают убрать животное совсем и разместить на гербе, например, только знаменитую сунгирскую лошадку или даже владимирский централ. Есть и эскизы "дополненного льва" - в лапы царю зверей хотят вложить вишню - ту, что владимирская. Вы тоже успеете предложить свой вариант - рисунки еще принимаются. После пройдут общественные слушания по замене регионального символа на официальных изображениях. Свою работу в городскую геральдическую комиссию уже направил и Иван Медведев, автор проекта "Есть места".Иван Медведев, блогер, создатель сообщества "Есть места! Владимир":- В моей версии герба Владимира используется два городских символа - это геральдический лев и архитектурный. Золотые ворота. Лев больше не грозный, как в Средневековье, а милый и добрый. Как лёва. Который очень любит свой город и очень рад его гостям.