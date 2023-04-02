С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183484 владимирцев.

Во Владимирской области 2 апреля выявлено 75 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 20 человек. Ещё 10 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 9 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 6 - в Кольчугинском, по 4 - в Александровском и Камешковском, 3 - в Суздальском, по 2 - в Селивановском, Меленковском районах, а также в ЗАТО Радужный. Ещё по одному заболевшему прибавилось в Юрьев-Польском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Гороховецком и Вязниковском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 183484 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50790 заболевших во Владимире, 21754 - в Ковровском районе и 19910 - в Муроме.