Во Владимирской области были проведены проверки состояния дорог региона. Как сообщает пресс-служба...

Во Владимирской области были проведены проверки состояния дорог региона.Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Владимирской области, совместно с УГИБДД УМВД России по региону были проведены проверки дорог, во время которых во всех районах были выявлены многочисленные недостатки.Только за первый квартал 2023 года было обнаружено 768 нарушений, среди которых ямы, просадок асфальта, тихий звук сигнала светофора, плохое состояние дорожной разметки, отсутствие или необорудованность пешеходных переходов на некоторых улицах.Также установлены факты необеспечения нескольких участков дорог стационарным электрическим освещением и размещение 13 рекламных конструкций у проезжей части на территории разделительных полос без соблюдения требований ГОСТ.Прокурором Владимира было выявлено значительное скопление воды и грунта на 7 участках дорог. Причиной этому стал ненадлежащий контроль со стороны органов местного самоуправления.В связи с этим прокуратурой города в адрес главы администрации Владимира внесено представление и подготовлены исковые заявления в суд о приведении дорог в нормативное соответствие.Также в Октябрьский районный суд Владимира подготовлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города провести работы по устройству ливневой канализации на участке дороги «поворот на Институтский городок, микрорайона Юрьевец».Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры региона.Фото Полина Громова, ГТРК "Владимир"