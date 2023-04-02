Во Владимирской области молодые родители стали оформлять свидетельства о рождении ребёнка через...

Во Владимирской области молодые родители стали оформлять свидетельства о рождении ребёнка через онлайн-сервис.Теперь жители Владимирской области могут зарегистрировать рождение ребенка онлайн.Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале. Дать письменное согласие в роддоме на оформление электронного медицинского свидетельства о рождении ребенка. Об этом сообщается на официальном телеграм - канале Правительства Владимирской области.На портале «Госуслуг» запущен суперсервис «Рождение ребенка». Теперь не нужно тратить время на поход в ЗАГС.В конце прошлого года в нашем регионе состоялась первая такая электронная регистрация - новорожденной девочки Мирославы.В этом году уже 16% записей актов о рождении зарегистрированы именно в рамках суперсервиса Госуслуг.Фото pxfuel.com