Напомним, что во время в пожароопасного сезона в регионе запрещено разведение костров, за исключением специально отведённых мест. За нарушение грозят штрафы.

Во Владимирской области 14 апреля введут пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписан Александр Авдеев.Губернатор поручил комиссиям по чрезвычайным ситуациям проверить готовность сил и средств к защите лесов и борьбе с возгораниями. Министерство лесного хозяйства проведёт воздушный мониторинг обстановки. Министерство транспорта должно обеспечить безопасность в полосах отвода дорог.Напомним, что во время в пожароопасного сезона в регионе запрещено разведение костров, за исключением специально отведённых мест. За нарушение грозят штрафы.