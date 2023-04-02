Во Владимирской области в отель устроился железный Михалыч. В парк-отеле Доброград теперь...

Во Владимирской области в отель устроился железный "Михалыч".В парк-отеле "Доброград" теперь робот работает дворецким - сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области.Его создала отечественная компания, по совместительству резидент Сколково "Промобот" из Перми.Сотрудники парк-отеля решили дать своему кибер-коллеге имя Михалыч.В обязанности дворецкого Михалыча входит приветствие гостей, выдача и приём карт-ключей, заселение и выселение постояльцев.Робот даже может рассказать об услугах отеля и особенностях инфраструктуры.Нагрузка персонала значительно снизилась, а процесс регистрации ускорился, ведь всё, что нужно - это приложить свой паспорт.Фото - Министерство цифрового развития.