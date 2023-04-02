Во Владимирской области выявлено сразу три очага бешенства. Во Владимирской области за прошедшие...

Во Владимирской области выявлено сразу три очага бешенства.Во Владимирской области за прошедшие две недели было выявлено три очага бешенства, сообщило Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.На территории д.56 с.Малышево МО Малыгинское Ковровского района у дикого животного (лиса);На территории земельного участка п.Ащерский карьер МО Клязьменское Ковровского района у дикого животного (лиса);На территории д.44/2 ул.Кленовая г.Ковров у домашнего животного (собака).В очагах бешенства проводятся все необходимые профилактические, диагностические, ограничительные и иные меры, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства.Осуществляется вакцинация пострадавших и контактных животных и людей.Фото pxfuel.com