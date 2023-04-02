СМИ сообщили, что жителям Иркутской области, Томска и Сыктывкара стали приходить в почтовые ящики письма от имени Героя Российской Федерации Андрея Трошева. Гражданам предлагают вступить в ЧВК Вагнер.

СМИ сообщили, что жителям Иркутской области, Томска и Сыктывкара стали приходить в почтовые ящики письма от имени Героя Российской Федерации Андрея Трошева. Гражданам предлагают вступить в ЧВК "Вагнер".Рассматриваются кандидаты в возрасте от 21 до 60 лет, при этом человек может не иметь опыта военной службы. Будущим бойцам обещают оклад от 240 тысяч рублей, премии, гарантированные выплаты, страховку жизни и обмундирование."В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю Вас вступить в ряды ЧВК Вагнер и занять место в наших рядах", – сказано в письме.В конце письма прилагаются обратные контакты для связи. Информацию о письмах опубликовали телеграм–каналы "Горизонтальная Россия" и "Интересный Томск".