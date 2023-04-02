Жители Владимирской области могут обратиться за психологической поддержкой на горячую линию...

Жители Владимирской области могут обратиться за психологической поддержкой на горячую линию Минпросвещения.Как известно, с 1 марта по 20 мая в школах Владимирской области проводятся всероссийские проверочные работы по предметам. Их порядок утвердил Рособрнадзор.Если возникают проблемы, а также по другим направлениям образовательной деятельности, Министерство просвещения организовало работу горячих линий по оказанию психологической помощи для детей и взрослых:Всероссийская горячая линия психологической помощи для родителей: 8 (800) 600-31-14Детский телефон доверия: 8 (495) 624-60-01Фото