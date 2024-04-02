Синоптики обещают сильный ветер с утра 3 апреля, предупредили жителей в мэрии. По прогнозам – порывы до 20 метров в секунду. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и

Синоптики обещают сильный ветер с утра 3 апреля, предупредили жителей в мэрии. По прогнозам – порывы до 20 метров в секунду. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сильный южный ветер будет дуть весь день. Жителям рекомендуется одеваться теплее и не ставить машины под деревьями и столбами. О штормовом ветре сообщили и