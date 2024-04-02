Смотрите Вести в 9.00: в Гороховце и Вязниках появились новые образовательные площадки Опытным...

Смотрите "Вести" в 9.00: в Гороховце и Вязниках появились новые образовательные площадкиОпытным путем- В Гороховце и Вязниках появились новые образовательные площадки. Кто работает в учебных ветклинике и гостинице?Пушкин в мюзикле- Музыкальная премьера во владимирском театре драмы. Артисты спели и станцевали "Барышню-крестьянку"Звериный клич- И владимирскому фотоохотнику удалось запечатлеть редкий кадр. Почему косуля издает такой лай?