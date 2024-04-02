Смотрите Вести в 9.00: в Гороховце и Вязниках появились новые образовательные площадки
Опытным...
Смотрите "Вести" в 9.00: в Гороховце и Вязниках появились новые образовательные площадки
Опытным путем
- В Гороховце и Вязниках появились новые образовательные площадки. Кто работает в учебных ветклинике и гостинице?
Пушкин в мюзикле
- Музыкальная премьера во владимирском театре драмы. Артисты спели и станцевали "Барышню-крестьянку"
Звериный клич
- И владимирскому фотоохотнику удалось запечатлеть редкий кадр. Почему косуля издает такой лай?