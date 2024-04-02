Во Владимирской области зарегистрированы новые случаи заболевания коронавирусом.

За последнюю неделю во Владимирской области подтверждено 89 случаев заражения ковидом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Наибольшее количество случаев заболевания зарегистрировано втМуромском районе (рост на 20 случаев). Во Владимире вирусом заразились17 человек. В Ковровском районе заразились 15 человек. 13 человек заразились в Гусь-Властарном районе. По одному человеку заразилось в Юрьев-Польском, Судогодском районах и Радужном. 8 человек заразились в Суздальском районе и 7 в Гороховецком.