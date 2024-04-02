Одной из тем деловой программы станет экономика субъектов России через призму больших данных.

Бизнес-форум "Лидеры инвестиций" состоится в Нижнем Новгороде 15 мая на двух площадках - в Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной и пакгаузах на Стрелке. Одной из тем деловой программы станет экономика субъектов РФ через призму больших данных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона."Предприниматели и инвесторы из Нижегородской области, а также из других регионов России и зарубежных стран приглашаются на бизнес-форум "Лидеры инвестиций". Мероприятие пройдет в Нижегородской области 15 мая 2024 года на двух площадках - в Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной и пакгаузах на Стрелке", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такой формат в большей степени способствует улучшению инвестиционного климата. "В прошлом году мы увидели рекордный рост объема инвестиций в основной капитал. Регион стал одним из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. Было реализовано и запущено очень много ярких инвестиционных проектов. Задача региона - не останавливаться на достигнутом и активно продолжать работу по созданию комфортного инвестиционного климата", - приводятся в сообщении слова Никитина.Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что форум является отличной площадкой для обсуждения как федеральных экономических вопросов, так и инвестиционной политики в регионах. Мероприятие, по его словам, позволит привлечь инвесторов в регион и популяризирует Нижегородскую область как площадку для крупных событий, а обсуждаемые участниками идеи могут стать основой взаимоотношений с бизнесом в регионе."В рамках премии мы наградим инвесторов из самых разных отраслей, внесших значительный вклад в развитие нижегородской экономики и бизнес-сообщества. В прошлом году в форуме онлайн и оффлайн приняли участие около 6 тыс. человек, а общая сумма подписанных соглашений составила 13 млрд рублей. Надеюсь, в 2024 году мероприятие пройдет не менее масштабно", - цитирует Ищенко пресс-служба.