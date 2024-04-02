Об этом сообщают сотрудники Информационного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Большая вода дошла до 13 участков и двух дорог во Владимирской области. Об этом сообщают сотрудники Информационного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям.Так, половодье уже затронуло населённые пункты и автомобильные дороги под Судогдой. А под деревней Мостищево (Александровский район) уже, например, глубина подтопления составляет 40 сантиметров. В этом же районе подтоплен один низководный мост в деревне Песочная.Также в зоне подтопления находятся 16 деревень Заречья в Вязниковском районе. Сейчас местные жители добираются до районного центра благодаря лодочной переправе.