Смотрите в дайджесте:– В школах Владимира начали принимать заявления на обучение первоклашек– В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ закупят оборудование на 30 млн рублей–

Смотрите в дайджесте:– В школах Владимира начали принимать заявления на обучение первоклашек– В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ закупят оборудование на 30 млн рублей– Владимирские борцы заняли призовые места в первенстве России по спорту глухих