Смотрите в дайджесте:– В школах Владимира начали принимать заявления на обучение первоклашек– В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ закупят оборудование на 30 млн рублей–
<a href="https://33live.ru/novosti/02-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-02042024.html" target="_blank">Дайджест (общество) 02.04.2024</a> - Смотрите в дайджесте:– В школах Владимира начали принимать заявления на обучение первоклашек– В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ закупят оборудование на 30 млн рублей–
[url=https://33live.ru/novosti/02-04-2024-dajdzhest-obshhestvo-02042024.html]Дайджест (общество) 02.04.2024[/url] - Смотрите в дайджесте:– В школах Владимира начали принимать заявления на обучение первоклашек– В офтальмологическое отделение Муромской ЦРБ закупят оборудование на 30 млн рублей–