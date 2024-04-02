34-летняя Кристина Матушевская, в девичестве Попова, пропала 31 января. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам ЛизаАлерт. По городу были расклеены множество листовок, новость

34-летняя Кристина Матушевская, в девичестве Попова, пропала 31 января. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам ЛизаАлерт. По городу были расклеены множество листовок, новость осветили и местные СМИ, но найти девушку по-прежнему не удавалось. И вот печальная новость – найдена, погибла. Волонтеры ЛизаАлерт подробности не раскрывают. По своим источникам нам удалось узнать, что тело девушки