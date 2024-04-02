Главный городской садовник Ирина Кузьменко рассказала о территориях Владимира, которые требуют...

Главный городской садовник Ирина Кузьменко рассказала о территориях Владимира, которые требуют преображения.Погода сегодня бьет все апрельские рекорды. И вот-вот город зацветет.Во Владимире за зеленые насаждения теперь отвечает специально обученный человек - главный городской садовник Ирина Кузьменко.Какие территории, на ее взгляд, заслуживают преображения? И как ей удалось получить эту "зеленую" должность?Ирина Кузьменко рассказала в интервью "Вестям".