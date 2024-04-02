Проезд в общественном транспорте подорожает на 5 рублей. Такое решение приняла комиссия после заседания Министерства государственного регулирования цен и тарифов 2 апреля. Изменения будут

Проезд в общественном транспорте подорожает на 5 рублей. Такое решение приняла комиссия после заседания Министерства государственного регулирования цен и тарифов 2 апреля. Изменения будут действовать с 10 апреля. Мария Новоселова, министр государственного регулирования цен и тарифов области У нас с вами больше года не менялись тарифы на перевозки в общественном транспорте г. Владимира. На автобусе