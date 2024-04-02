Как вырастить морские кораллы? Репортаж из обычной владимирской квартиры. Путешествие в морские...

Как вырастить морские кораллы? Репортаж из обычной владимирской квартиры.Путешествие в морские глубины возможно даже в рамках обычной владимирской квартиры.Как в домашних условиях вырастить морские кораллы и, что служит сердцем аквариума, выяснила Полина Лаптева.Живые колонии из миллионов крошечных существ… Тропические каменистые леса, богатые многообразием форм жизни.Удивительная рифовая экосистема, появившаяся 450 миллионов лет назад, и ставшая домом более чем для 25 процентов всех морских видов. А это - уже домашний аквариум.Воссоздать морской уголок и "приручить" у себя дома - на суше выходцев из подводного мира решил Алексей Фадин.Алексей Фадин морской аквариумист:- У меня представлены жесткие, крупнополипные и мелкополипные кораллы. Это кораллы самые сложные, которым нужны параметры в очень жестких пределах. Кальций, магний, микроэлементы и температура та же самая.Кораллы - это колонии маленьких полипов. Внутри которой живут "квартиранты" - зооксантеллы. Эти одноклеточные водоросли преобразуют солнечный свет в кислород и поставляют полипам разнообразное "меню" питательных веществ в виде сахара, и аминокислот. Полипы заглатывают эту "пищу" с помощью многочисленных щупалец. А сами при этом производят углекислый газ и аммоний.Такой симбиоз - в основе жизни коралловых рифов. Это огромная экосистема. Среди её традиционных обитателей - рыба-хирург, в естественной среде любит полакомиться "бесплатными обедами", буквально выхватывая еду изо рта более крупных соседей.Для такого чистильщика "работа" найдется и в аквариуме, чтобы добыть пищу, он использует кончики плавников, как скальпели.Актинии нежно кружатся в потоке воды. Между тем они - ядовитые полипы, которые только и ждут момента атаковать добычу щупальцами. Устойчивы к их яду рыбы - клоуны, благодаря специальному слою слизи на чешуе. Для них актинии - дом, для полипов - защита от хищников.Хотя в аквариуме опасаться некого, инстинкт, призывающий к сотрудничеству все равно действует.Есть в коллекции Алексея и другие существа с которыми нужно вести себя крайне осторожно.Алексей Фадин, морской аквариумист:- Политои выделяют яд - палитоксин. То есть когда в аквариуме какие-то манипуляции производишь, можно получить аллергию. Нужно принимать меры предосторожности - надевать очки, перчатки. Иначе, они могут прыснуть в глаза и можно остаться без зрения.Рыбки в аквариуме Алексея из тропических вод Индонезии и Шри - Ланки. Оттуда же и этот путешественник - рак-отшельник. Привередливый к жилищу, уже не раз сменил раковину.Кормит Алексей только рыбок. А кораллам и всем остальным обитателям достаточно мелких остатков пищи и микроскопических водорослей.Живой сад поражает: вот хирург проплывает мимо розовой монтипоры, напоминающей листья салата, а это быстрорастущие леденцы.Стилфора милка пушистая недотрога - при малейшем прикосновении прячет полипы. Вот проявляется ее скелет...Так как же обеспечить такое многообразие в домашнем аквариуме?Необходимо равновесие в экосистеме, отвечает Алексей. И практика. В морскую аквариумистику он пришел в 2015 году. До этого занимался пресноводными аквариумами. Первый морской был на 50 литров. Со временем решил усложнить задачу и начал выращивать сложные виды кораллов.Алексей Фадин морской аквариумист:- Чтобы кораллы в морской системе росли, нужна стабильность. Еженедельная подмена соленой воды, 20 процентов, добавки, кальция магния, микроэлементов.Насыщенная минералами "морская" вода, должна быть, как в тропиках +20 градусов. С помощью вот такого прибора- рефрактометра измеряют минерализацию.Показатели плотности и солёности в норме. В морях кораллы любят закрепиться на обломках судов, но чаще всего строят свои колонии поверх других "поколений рифостроителей". В аквариумах "почва" для кораллов особая.Алексей Фадин, морской аквариумист:- Субстратом для кораллов является рифовый камень, который привозят со дна моря в основном это Индонезия. Вот эти две горки. На них закреплены кораллы. Берется фрагмент коралла и закрепляется клеем прям к камню. Это не вредит кораллу? - Нет. мало того, они потом прирастают и начинают расти.Вместо солнечных лучей в этой экосистеме - специальные лампы. Автоматическая регулировка света отвечает за смену дня и ночи. Глубинные течения, которые помогают кораллам питаться, создаёт помпа.- У меня установлена помпа течения, которая создает поток воды. Для мягких не так необходимо, как для жестких. Потому что процесс кальцификации замедляется, ели не будет течения.- И коралл может погибнуть?- Да, коралл просто не будет расти.Алексей Фадин, морской аквариумист:- А это - сердце аквариума - система фильтрации и циркуляции воды.Алексей Фадин морской аквариумист:- В сампе установлен нагреватель, поверхностный скиммер, который выбивает белок из воды и вредные вещества. И живые камни, как биологический фильтр. В них живут нитраты, фосфаты, вредные для роста кораллов.Эта емкость с пресной водой. Система автодолива держит аквариум в "тонусе".На экране компьютера - уровень кислотности и температуры. Всеми процессами Алексей управляет дистанционно.Нарушить хрупкий баланс - легко. Сбои в природе, как и в этой экосистеме - нередки. И часто из-за различных загрязнений и вмешательства человека приводят к "эффекту домино".Важно не дать исчезнуть уникальной экосистеме. И стать другом для обитателей кораллового мира рифов.Полина Лаптева, Андрей Беляков, “Вести-Владимир”