Об этом рассказали представители пресс-службы Правительства Владимирской области.

Муромская Центральная районная больница получит 11 единиц нового медицинского оборудования. Об этом рассказали представители пресс-службы Правительства Владимирской области.«После дооснащения отделения врачи Муромской ЦРБ смогут проводить операции при глаукоме с дренажами, комбинированные операции катаракты и глаукомы, реконструкцию передней камеры глаза. И эта медпомощь станет доступна для всех жителей Владимирской области», – рассказали сотрудники правительственного Информационного центра.Так, в офтальмологическое отделение поступит, например, компьютерный периметр, благодаря которому врач сможет оценить поле зрение пациента, пневмотонометр, с помощью которого можно определить внутриглазное давление, а также же ультразвуковой офтальмологический сканер – он помогает диагностировать патологии тела и сетчатки.