На 68-ом году жизни скончалась руководитель регионального отделения движения «Дети войны» во...
На 68-ом году жизни скончалась руководитель регионального отделения движения «Дети войны» во Владимирской области Людмила Александровна Бундина
2 апреля 2024 года не стало депутата владимирского городского совета в 2011-2020 годы, руководителя Владимирской региональной общественной организации «Дети войны» Людмилы Александровной Бундиной. Она скончалась после продолжительной, тяжелой болезни. Об этом сообщили во Владимирском региональном отделении КПРФ.
1 апреля Людмиле Александровне исполнилось 67 лет. Людмила Бундина была одним из самых активных общественников и коммунистов города Владимира. В Коммунистическую партию РФ она вступила в 1995 году и оставалась убежденным партийцем до самой смерти.
Долгое время Людмила Александровна возглавляла комитет территориального общественного самоуправления, а в 2011 году ее избрали депутатом горсовета от КПРФ по одномандатному округу. Повторно она стала депутатом-одномандатником в 2015 году.
В 2010-м Людмила Александровна при активной поддержке КПРФ стала инициатором движения «Дети войны». Региональная инициатива быстро переросла во всероссийскую. Совместно с соратниками Людмила Бундина добивалась присвоения «детям войны» официального статуса и установления для них льгот – таких же, как для ветеранов войны, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей.
На уровне Владимирской области усилиями фракции КПРФ в Законодательном Собрании и благодаря дипломатическому таланту Людмилы Бундиной закон «О детях войны» был принят в 2019 году. «Дети войны» получили льготы на оплату коммунальных услуг, право на внеочередной прием у врача и посещение учреждений культуры, а также единовременные выплаты ко Дню Победы.
В 2015 году – к 70-летию Победы – Людмила Бундина добилась установки памятника «детям войны» на Князь-Владимирском кладбище. А в 2017 году во Владимире открылся музей «Наше военное детство». Экспонаты для него собирали всем миром. До самого последнего времени, пока хватало сил и здоровья, Людмила Александровна проводила там экскурсии для школьников.
О дате, месте и времени прощания с Людмилой Александровной Бундиной будет сообщено дополнительно.
Фото: КПРФ Владимирское региональное отделение