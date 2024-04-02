На 68-ом году жизни скончалась руководитель регионального отделения движения «Дети войны» во...

На 68-ом году жизни скончалась руководитель регионального отделения движения «Дети войны» во Владимирской области Людмила Александровна Бундина2 апреля 2024 года не стало депутата владимирского городского совета в 2011-2020 годы, руководителя Владимирской региональной общественной организации «Дети войны» Людмилы Александровной Бундиной. Она скончалась после продолжительной, тяжелой болезни. Об этом сообщили во Владимирском региональном отделении КПРФ.1 апреля Людмиле Александровне исполнилось 67 лет. Людмила Бундина была одним из самых активных общественников и коммунистов города Владимира. В Коммунистическую партию РФ она вступила в 1995 году и оставалась убежденным партийцем до самой смерти.Долгое время Людмила Александровна возглавляла комитет территориального общественного самоуправления, а в 2011 году ее избрали депутатом горсовета от КПРФ по одномандатному округу. Повторно она стала депутатом-одномандатником в 2015 году.В 2010-м Людмила Александровна при активной поддержке КПРФ стала инициатором движения «Дети войны». Региональная инициатива быстро переросла во всероссийскую. Совместно с соратниками Людмила Бундина добивалась присвоения «детям войны» официального статуса и установления для них льгот – таких же, как для ветеранов войны, тружеников тыла, блокадников и узников концлагерей.На уровне Владимирской области усилиями фракции КПРФ в Законодательном Собрании и благодаря дипломатическому таланту Людмилы Бундиной закон «О детях войны» был принят в 2019 году. «Дети войны» получили льготы на оплату коммунальных услуг, право на внеочередной прием у врача и посещение учреждений культуры, а также единовременные выплаты ко Дню Победы.В 2015 году – к 70-летию Победы – Людмила Бундина добилась установки памятника «детям войны» на Князь-Владимирском кладбище. А в 2017 году во Владимире открылся музей «Наше военное детство». Экспонаты для него собирали всем миром. До самого последнего времени, пока хватало сил и здоровья, Людмила Александровна проводила там экскурсии для школьников.О дате, месте и времени прощания с Людмилой Александровной Бундиной будет сообщено дополнительно.Фото: КПРФ Владимирское региональное отделение