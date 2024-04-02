На международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни Коврова. С успехом на ВДНХ на международной...

На международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни Коврова.С успехом на ВДНХ на международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни Коврова - оружейной столицы России. О чём рассказали гостям? Слово - Марии Платанюк.Гостей международной выставки- форума "Россия" - в сердце страны- город воинской славы Ковров встречает... песней. Ровно 2 дня на стенде Владимирской области в павильоне номер 75 ВДНХ ковровчане рассказывали о том, чем славен их край.Ковров - это второй по величине промышленный город Владимирской области. Здесь ковалось и куётся оборонная мощь страны.По словам главы города Елены Фоминой, интерес к Дням Коврова был колоссальным. На выставке "Россия" Ковров рассказал о разных страницах своей истории: и о прошлом, и о настоящем.Елена Фомина, глава г. Коврова:- Мы очень горды этим. Ковров - город-труженик. Одна из трёх оружейных столиц. Спортивный город, культурный город. На территории нашего города работают крупные промышленные предприятия. Легендарный завод имени Василия Алексеевича Дегтярёва.Депутат Государственной Думы Игорь Игошин подчёркивает: в советское время Ковров фактически был "закрыт"- "оборонка". Но сегодня он "звучит". И всё более мощно.Ковров - не только промышленная столица, но и интеллектуальная. Он всегда был "городом умов".Игорь Игошин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- В какой-то момент 70 процентов людей, работающих в городе, имели высшее образование. Уникальная ситуация, уникальная генетика. И люди, привлеченные из разных регионов Советского Союза, всей нашей необъятной страны, понятно, что создаётся генетический сплав, который должен в следующих поколениях дать уникальный результат.Свой вклад в нашу общую Победу Ковров вносит и сегодня, говорит Людмила Никитина, депутат Законодательного Собрания Владимирской области.Современные оружейники - на нужды СВО - работают в 3 смены. Обеспечивая армию страны необходимым вооружением. А студенты, к примеру, активно развивают робототехнику. Делая в том числе, и беспилотники.Людмила Никитина, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Всего 30 с небольшим лет он открыт для каждого человека. Для путешественника. И в нём есть... что посмотреть. Там серьезные научные достижения. И город стоит на обороне нашего государства.Истории и традиции хранит уникальный музей оружейной славы Коврова, подвиг ковровских конструкторов увековечен в новых монументах. В Коврове есть свои памятники архитектуры и парки, музей истории мотоциклов. Современные спортивные объекты. Хранит край и свои ремёсла.На выставке "Россия" гости расписывали зайцев - символ Коврова, наносили рисунок на ткань - как в старину, плели народные пояса.Ковров и другие города Владимирской области уже внесли свой вклад в новые рекорды форума. Россия - это регионы! Именно это доказывает грандиозная экспозиция на ВДНХ.В конце марта на выставке "Россия" чествовали девятимиллионного посетителя. Им стал школьник из Бурятии - Андрей Баторов. Юбилейному гостю и его семье организаторы вручили подарок - поездку на Байкал.Мария Платанюк «Вести-Владимир»