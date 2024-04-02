На пожаре в Юрьев-Польском погибла несовершеннолетняя девочка 1 апреля 2024 года около десяти...

На пожаре в Юрьев-Польском погибла несовершеннолетняя девочка1 апреля 2024 года около десяти вечера в городе Юрьев-Польский, на улице Шибанкова произошел пожар в квартире.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что горит квартира на первом этаже двухэтажного дома. Пожарные незамедлительно приступили к спасению, эвакуации людей и тушению огня.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, из дома были эвакуированы все жильцы – 17 человек, в том числе 2 детей.Пожар был оперативно ликвидирован на площади 9 квадратных метров."На момент происшествия в помещении находились трое человек – девочка и двое мальчиков. Сосед семьи увидел пожар, проник в квартиру и начал спасать детей. Вывести детей из горящей квартиры мужчине помогли подоспевшие на место пожарные. Спасённые мальчики 2020 г. р. и 2016 г. р. не пострадали", - рассказали в ведомстве.Но, к сожалению, на пожаре погибла их сестра 2013 года рождения.В настоящее время устанавливается причина трагедии. На месте работают дознаватель МЧС России и следователи Следственного комитета.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 14 человек.В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассматривается вопрос о награждении мужчины и пожарных, спасших детей.Фото: МЧС по Владимирской области