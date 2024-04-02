Об этом сообщили представители регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На пожаре в Юрьев-Польском погибла сестра двух спасённых из огня детей. Об этом сообщили представители регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей вчера, 1 апреля, в 22:16. Вспыхнула квартира на первом этаже жилого дома №152 по улице Шибанкова. На место выхали 14 человек и четыре единицы техники.Пожарные вместе с неравнодушным соседом начали спасать жильцов и успели вытащить из горящего помещения двух мальчиков 2016 и 2020 года рождения. Их сестра 2013 года рождения погибла.Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причину трагедии. На месте работает дознаватель и следователи. А в Главном управлении Министерства встал вопрос о награждении мужчины и пожарных, которые спасли детей.