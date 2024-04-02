На улице Набережной во Владимире случилось ДТП с участием пассажирского транспорта.

На улице Набережной во Владимире случилось ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказали региональные СМИ, ссылаясь на пресс-службу ГИБДД региона.Инцидент произошёл днём 30 марта. Правоохранители предварительно установили, что в 15.45 машина «Фольксваген» под управлением водителя 1988 года рождения неожиданно повернула налево и врезалась в городской автобус.О людях, пострадавших в результате ДТП, не сообщается.