Горьковская железная дорога в преддверии летнего сезона и окончания учебного года проводит месячник «Уступи дорогу поездам!»

Горьковская железная дорога в преддверии летнего сезона и окончания учебного года проводит месячник «Уступи дорогу поездам!» Об этом рассказала пресс-служба компании.Акция продлится до 30 апреля 2024 года. Цель мероприятия – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов.Железнодорожники напомнят школьникам меры безопасности. Совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по ПФО организуют рейды на станциях и перегонах по выявлению подростков, нарушающих правила поведения на железной дороге.Кроме того, разъяснительной и профилактической работой будут охвачены учебные заведения и учреждения дополнительного образования, расположенные вблизи железной дороги. В этих заведениях также предусмотрено распространение печатных и электронных информационных материалов, а также тематической сувенирной продукции.Напомним, более 300 детей стали пассажирами литературного поезда «По следам писателей» в период весенних каникул. В его состав входят паровоз и новые комфортабельные вагоны. Ребята приняли участие в иммерсивной программе с театральными зарисовками, прошли квест по старинным пешеходным улицам города и посетили дома-музеи А.М. Горького и А.П. Гайдара.