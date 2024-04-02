Ночью в деревне Болдино Петушинского района спасатели МЧС тушили крупный пожар в магазине
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Ночью в деревне Болдино Петушинского района спасатели МЧС тушили крупный пожар в магазине
Ночью 2 апреля 2024 произошел пожар в деревне Болдино, на улице Шоссейная Петушинского района. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, возгорание произошло в магазине, предварительная площадь которого составила 130 квадратных метров.
По словам сотрудников МЧС погибших и пострадавших нет
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области