«Письмо от налоговой службы»: владимирцев предупреждают о новой схеме обмана. У мошенников...

«Письмо от налоговой службы»: владимирцев предупреждают о новой схеме обмана.У мошенников появилась новая схема обмана, предупреждают в Банке России.Теперь злоумышленники направляют на почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой службы.Они требуют предоставить декларацию на доходы - и присылают ссылку, по которой нужно перейти. Там предлагают ввести личные данные и реквизиты банковской карты вплоть до трёхзначного номера с обратной стороны.Рекомендация остаётся той же: по незнакомым ссылкам не переходить, личные данные не вводить.