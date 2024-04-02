«Письмо от налоговой службы»: владимирцев предупреждают о новой схеме обмана.
У мошенников...
«Письмо от налоговой службы»: владимирцев предупреждают о новой схеме обмана.
У мошенников появилась новая схема обмана, предупреждают в Банке России.
Теперь злоумышленники направляют на почту письмо, в котором выдают себя за сотрудников налоговой службы.
Они требуют предоставить декларацию на доходы - и присылают ссылку, по которой нужно перейти. Там предлагают ввести личные данные и реквизиты банковской карты вплоть до трёхзначного номера с обратной стороны.
Рекомендация остаётся той же: по незнакомым ссылкам не переходить, личные данные не вводить.