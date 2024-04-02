Во Владимире утвердили новую стоимость проезда в общественном транспорте. Билеты подорожали на 5 рублей. Такое решение приняли сегодня на комиссии Министерства цен и тарифов. Как сообщила

Во Владимире утвердили новую стоимость проезда в общественном транспорте. Билеты подорожали на 5 рублей. Такое решение приняли сегодня на комиссии Министерства цен и тарифов. Как сообщила “Шестому каналу” Мария Новоселова, министр государственного регулирования цен и тарифов области, с 10 апреля проезд в городском общественном транспорте будет стоить 35 рублей, при условии оплаты наличными. При покупке билета