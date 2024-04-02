Пушистая красавица из «Ангела дома» ищет любящих хозяев во Владимирской области. И в завершении...

Пушистая красавица из «Ангела дома» ищет любящих хозяев во Владимирской области.И в завершении выпуска наша постоянная рубрика «Хочу домой».Она о тех, кто мечтает оказаться в заботливой и любящей семье.Сегодня наша героиня - эта грациозная кошечка. Она уже взрослая - ей двенадцать лет.Недавно пушистая красавица потеряла хозяина. Теперь живет в "Ангела доме".Послушная, дружелюбная и ласковая. Она с радостью готова подарить вам частичку любви и тепла.Чтобы забрать кошечку домой, звоните по номеру, указанному на экране.Телефон волонтера: +7(915) 778-23-94Фото и видео: приют "Ангела дом"